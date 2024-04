Poliana Rocha, esposa de Leonardo, compartilha momentos especiais com suas netas Agência Brazil News A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou que está com suas duas netinhas, as meninas...

Esposa de Leonardo mostrou suas netas e o personal

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou que está com suas duas netinhas, as meninas Maria Alice, dois anos e 11 meses, e Maria Flor, um ano, em sua mansão em Goiânia.

