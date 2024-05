Renato Góes compartilha momentos especiais com seu primogênito O ator Renato Góes tem compartilhado momentos especiais com seu primogênito. O primeiro filho do artista, do casamento com a atriz...

O ator Renato Góes tem compartilhado momentos especiais com seu primogênito. O primeiro filho do artista, do casamento com a atriz Thaila Ayala. O famoso casal oficializou a união em 2019. Em 2021, eles tiveram o herdeiro mais velho, Francisco, que está com dois aninhos. Em abril do ano passado, veio ao mundo a pequena Tereza, caçula dos atores.

