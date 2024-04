Roberto Justus surpreende ao mostrar caçula desfilando pela primeira vez

Alto contraste

A filha caçula do empresário Roberto Justus, a menina Vicky de três anos, teve sua estreia como modelo nas passarelas há algumas semanas. A menina é fruto do atual casamento do empresário com a influenciadora Ana Paula Siebert. E agora, novas fotos do desfile da pequena Vicky foram reveladas e encantaram.

