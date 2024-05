Rodrigo Santoro surpreende ao compartilhar momento íntimo com a família Reprodução Instagram O ator Rodrigo Santoro revelou raríssimas fotos com sua família. Ele posou com sua esposa, a apresentadora Mel...

Rodrigo Santoro mostrou a filha e a esposa que está grávida

O ator Rodrigo Santoro revelou raríssimas fotos com sua família. Ele posou com sua esposa, a apresentadora Mel Fronckowiak, que está grávida do segundo filho ou filha do casal, e também com sua primogênita Nina, seis anos.

