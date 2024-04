Sabrina Sato compartilha momento especial de Zoe com "irmã" em quarto recém-reformado

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Sato mostrou sua filha com a "irmã" em um quarto que reformou Sabrina Sato mostrou sua filha com a "irmã" em um quarto que reformou (Bebê Mamãe)

A apresentadora Sabrina Sato revelou que reformou o quarto de sua filha com o ator Duda Nagle, a menina Zoe de cinco anos. Atualmente, após a separação de Sabrina e Duda, a menina Zoe tem passado alguns dias com sua mãe e outros com seu pai, já que o ex-casal optou pela guarda compartilhada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Sabrina Sato mostra Zoe com a “irmã” no quarto recém-reformado

• Vivendo na Austrália, filhos de Paulo Gustavo e primo vão a praia

• Simaria posa com os filhos no seu condomínio: “família linda”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.