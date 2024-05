Sabrina Sato mostra Zoe e responde críticas sobre seu relacionamento com Nicolas Prattes A apresentadora Sabrina Sato encantou ao mostrar sua filha se divertindo com alguns brinquedos e falou sobre as críticas que recebe...

Sabrina Sato mostra sua filha e fala sobre as críticas de seu namoro com o Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato encantou ao mostrar sua filha se divertindo com alguns brinquedos e falou sobre as críticas que recebe sobre seu namoro com o ator Nicolas Prattes. A famosa é mãe da garotinha Zoe, de cinco anos de idade. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

