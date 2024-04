Sammy Sampaio é internada após acidente em brincadeira com filho

Alto contraste

Sammy passou por acidente enquanto brincava junto com o filho Jake

A equipe da influenciadora digital Sammy Sampaio informou que a famosa está hospitalizada após um acidente em casa. De acordo com a página de rede social “Let’s Gossip”, a influenciadora deu entrada no pronto socorro no início da noite desta segunda-feira (25), após uma queda em casa. O perfil afirma que Sammy caiu de costas enquanto estava brincando com o filho, Jake, de quatros.

