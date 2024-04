Sasha emociona ao posar com bebê: um amor à primeira vista A modelo e influenciadora Sasha, única filha da apresentadora Xuxa Meneghel, emocionou aos fãs ao posar com um bebê. A jovem está...

Sasha posa com bebê e encanta

A modelo e influenciadora Sasha, única filha da apresentadora Xuxa Meneghel, emocionou aos fãs ao posar com um bebê. A jovem está com 25 anos e é casada com o cantor João Lucas Figueiredo, desde maio de 2021. A mamãe famosa, conhecida como Rainha dos Baixinhos, não esconde de ninguém o desejo de se tornar vovó, e enche a filha de pedidos por um netinho ou netinha.

