Simaria dá indireta ao ex-marido em foto com o filho caçula

Simaria deu uma indireta para o ex-marido e posou com o filho

A cantora Simaria, ex-dupla de Simone, mostrou uma viagem com os seus filhos. Ela posou com o caçula Pawel, oito anos, em cima de um colchão flutuante no mar. Os dois, juntamente com a primogênita da cantora, Giovanna, 11 anos, estavam passeando de lancha.

