Sthefany Brito compartilha momento fofo dos filhos e revela novidade

Sthefany Brito mostrou os filhos e refletiu sobre um comentário

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar seu primogênito Antônio Enrico, três anos, fazendo carinho no seu irmãozinho. Ocorre que Sthefany está grávida de 18 semanas, cinco meses, de mais um menino. Os dois pequenos são frutos do seu casamento com o marido Igor Raschkovsky.

