Sthefany Brito exibe sua barriguinha de 4 meses de gravidez

Sthefany Brito mostra barriguinha de 4 meses de gravidez Sthefany Brito mostra barriguinha de 4 meses de gravidez (Bebê Mamãe)

A atriz Sthefany Brito exibiu seu barrigão da segunda gravidez em uma rara aparição. A artista revelou alguns dias atrás, mais precisamente no dia 10 de março, que está à espera de seu segundo herdeiro do casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Eles já são pais de Antônio Enrico, de três aninhos.

