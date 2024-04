Suposto filho de Gugu fala sobre decisão envolvendo teste de DNA

Alto contraste

A+

A-

Suposto filho de Gugu falou do DNA Suposto filho de Gugu falou do DNA (Bebê Mamãe)

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, Ricardo Rocha de 48 anos, atualizou sobre como está o processo para o reconhecimento de paternidade. Ricardo afirma ser filho do apresentador que teria tido um breve relacionamento com sua mãe. Na ocasião do relacionamento, o apresentador teria cerca de 14 anos, enquanto sua mãe, Otacília Gomes da Silva, tinha 28 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Suposto filho de Gugu revela decisão sobre teste de DNA

• Duda e atual exibem quarto de Zoe e Sabrina Sato assume namoro

• Giovanna Ewbank exibe filhos se divertindo na fazenda: “lindos”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.