Tais Araújo e Leandra Leal: uma amizade que floresce durante a gestação

A atriz Taís Araújo, 45 anos, encantou ao posar com sua grande amiga, a também atriz Leandra Leal, 41 anos. Esta é a primeira foto das duas juntas com Leandra grávida! Leandra está no quinto mês de gestação. Ela espera um menino com o marido, o cineasta Guilherme Burgos. Esta é a primeira gestação de Leandra, mas a atriz já é mãe da menina Júlia de nove anos. Júlia é fruto do casamento anterior da atriz com o produtor cultural Alê Youssef e ela chegou para a família ainda bebê por meio da adoção.

