Tays Reis leva sua filha com MC Biel ao dentista e encanta

Tays Reis exibe sua filha no dentista e encanta

A cantora Tays Reis encantou ao surgir levando sua bebê com o cantor MC Biel pela primeira vez ao dentista. O casal é pai da pequena Pietra, de um ano e oito meses. Os dois se conheceram no reality “A Fazenda”, confinamos os dois tiveram um romance que saiu das telinhas e seguiu para fora da casa. Eles então formaram uma linda família com a chegada de sua primeira filha.

