Thaila Ayala e família em ensaio de fotos encantador

haila Ayala mostra fotos com Renato Góes e seus filhos haila Ayala mostra fotos com Renato Góes e seus filhos (Bebê Mamãe)

A atriz Thaila Ayala surgiu em um belíssimo ensaio fotográfico profissional. A artista está acostumada com o clima de estúdio, câmeras, luzes e flashes, afinal além da atuação, Thaila já estrelou muitas campanhas publicitárias como modelo. Além disso, outra experiência que tem em estúdios é com a apresentação, ao lado da amiga e influenciadora Júlia Faria, do programa “Mil e Uma Tretas” sobre maternidade.

