Thaila Ayala e Renato Góes comemoram um ano de sua filha caçula

A casa da atriz Thaila Ayala e do ator Renato Góes está em festa! A filha caçula do casal está celebrando seu primeiro ano de vida. Os famosos são papais orgulhosos da pequena Tereza, e do garotinho, Francisco, dois anos.

