Thaila Ayala e seus filhos desfrutam de um dia na praia

A atriz Thaila Ayala curtiu um dia de sol e mar junto a seus dois filhos. A artista é mamãe orgulhosa de um menino e uma menina, frutos do casamento com o ator Renato Góes. O primogênito do casal se chama Francisco e está com dois aninhos de vida. Já a filha mais nova de Thaila, Tereza está com dez meses de vida. No próximo dia 16, ela completa 11 meses e começa a contagem regressiva para o primeiro aniversário da caçulinha.

