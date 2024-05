bebê mamãe |Do R7

Thaila Ayala exibe seus filhos em sua mansão: um registro encantador A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um lindo registro com seus dois filhos na mansão da família. A artista é casada com o ator...

Alto contraste

A+

A-

Thaila Ayala exibe seus filhos com Renato Góes na mansão

A atriz Thaila Ayala encantou ao mostrar um lindo registro com seus dois filhos na mansão da família. A artista é casada com o ator Renato Góes. Juntos, eles são papais orgulhosos do pequeno Francisco, de dois aninhos de vida e da caçulinha, Tereza, de um aninho de vida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Thaila Ayala posa com seus filhos em sua mansão: “lindos”

• Maíra Cardi posa com a filha e o marido em safari na África do Sul

• Viviane Araújo mostra reencontro emocionante com seu filho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.