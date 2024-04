Thais Fersoza encanta em ensaio de fotos com os filhos em Paris

Thais Fersoza relembrou um ensaio de fotos com os filhos em Paris Thais Fersoza relembrou um ensaio de fotos com os filhos em Paris (Bebê Mamãe)

A atriz e apresentadora Thais Fersoza surgiu com os filhos em um lindo ensaio de fotos. A atriz é casada com o sertanejo Michel Teló. Juntos eles são pais de duas crianças que tem idades bem próximas. A primogênita é Melinda e o caçulinha se chama Teodoro. Os herdeiros estão com sete e seis anos, respectivamente.

