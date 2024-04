Thales Bretas compartilha foto dos filhos de Paulo Gustavo na Austrália

Alto contraste

Filhos de Paulo Gustavo posaram na Austrália onde estão morando Filhos de Paulo Gustavo posaram na Austrália onde estão morando (Bebê Mamãe)

O dermatologista Thales Bretas revelou uma linda foto de seus filhos com o humorista Paulo Gustavo, os meninos Romeu e Gael, quatro anos, ao lado do priminho. As três crianças posaram com roupas combinando estampadas com bichinhos típicos da Austrália durante um passeio em meio a natureza.

