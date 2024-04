Thammy Miranda encanta ao mostrar quarto de brinquedos dos sonhos do filho

Alto contraste

O influenciador Thammy Miranda ao mostrar um belo registro do quarto dos sonhos de seu filho. O garotinho surgiu se divertindo com uma amiguinha, enquanto o famoso se despedia do menino. O artista é casado com a também influenciadora Andressa Ferreira Miranda. Juntos eles são pais de Bento que completou quatro anos. Por enquanto, o menino é o único herdeiro do casal. No entanto, o casal já revelou publicamente que tem o desejo de aumentar a família.

