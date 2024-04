Thiaguinho e Fernanda Souza: um reencontro cheio de amor

Alto contraste

Fernanda Souza surgiu com Thiaguinho e a sobrinha Fernanda Souza surgiu com Thiaguinho e a sobrinha (Bebê Mamãe)

O cantor Thiaguinho e sua ex-mulher, a atriz e apresentadora Fernanda Souza, surgiram juntinhos com a sobrinha no aniversário dele. O cantor comemorou 41 anos de idade com uma festa pequena, mas Fernanda e sua sobrinha Isabeli, 11 anos, que é filha da irmã da atriz e apresentadora, participaram da celebração e posaram juntas com ele.

