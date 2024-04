Ticiane Pinheiro compartilha momento especial da filha caçula com César Tralli e Rafaella Justus

Alto contraste

A filha caçula da apresentadora Ticiane Pinheiro com o jornalista César Tralli,surgiu com a irmã mais velha se dormindo no quarto dos sonhos dela. O casal é pai orgulhoso de uma menina. A garotinha Manuella, de quatro anos de idade. A pequena é a única herdeira do comunicador e caçula de Tici. Além de Manu, a apresentadora é mãe da adolescente Rafaella Justus, de 14 anos. A jovem é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus.

