Viúva de Leandro compartilha momento fofo entre bebê e neto

Viúva de Leandro mostra seu bebê junto com o seu netinho

A viúva do saudoso cantor sertanejo Leandro, a influenciadora e ex-modelo Andréa Motta, encantou ao mostrar um registro super fofo de seu bebê e seu netinho juntos. A modelo se tornou mãe pela quinta vez aos 47 anos de idade. O pequeno Gabriel, está com 11 meses de vida e fará no próximo dia 18 de abril seu primeiro aninho de vida.

