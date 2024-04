Viúvo de Paulo Gustavo compartilha momento especial com seus filhos na volta às aulas

Alto contraste

O viúvo do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, encantou ao dividir com os seguidores um momento especial com os filhos. Ele e o artista realizaram juntos o sonho de serem pais. O casal teve dois meninos. Os pequenos nasceram com poucos dias de diferença e estão com quatro anos de vida. Eles se chamam Romeu e Gael. Desde que perdeu o marido, em 2021, o médico assumiu integralmente os cuidados dos filhos. Ele conta com a ajuda de alguns familiares e o apoio de amigos do casal.

