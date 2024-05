Viviane Araújo compartilha momento especial com seu filho na creche A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar seu filho se divertindo em seu novo brinquedo. O garotinho Joaquim está com um ano e sete...

Viviane Araújo posa com o filho na creche

A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar seu filho se divertindo em seu novo brinquedo. O garotinho Joaquim está com um ano e sete meses. Ele é fruto do relacionamento da artista com Guilherme Militão.

