 Xororó posa com os filhos de Sandy e de Junior: “estão enormes”

Xororó posou com os filhos de Sandy e Junior em uma rara aparição

O cantor Xororó surgiu passeando junto com os seus dois netos. Ele posou ao lado do menino Theo, nove anos, filho da cantora Sandy com o músico Lucas Lima. E ao lado de Theo estava Otto, seis anos, filho do músico Junior Lima com a influenciadora Monica Benini.

