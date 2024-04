Zé Felipe e Virgínia Fonseca curtem luxuosa viagem em família na Suíça

Alto contraste

Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão com as filhas na Suíça

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca estão em Genebra na Suíça junto com suas filhas Maria Alice, dois anos e meio, e Maria Flor, um ano. A família viajou também com a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, o influenciador Lucas Guedez e a sócia de Virgínia, Samara Pink. Mais alguns amigos do casal também estavam presentes.

