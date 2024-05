Zezé Di Camargo conhece a neta de Luciano em momento emocionante

Alto contraste

Zezé Di Camargo foi conhecer a neta de Luciano

O cantor Zezé Di Camargo foi conhecer a neta recém-nascida de seu irmão e dupla Luciano. A pequena Maitê é filha de Wesley Camargo com Thais Fraga. Wesley, por sua vez, é fruto do relacionamento do sertanejo com sua ex-companheira, Cleo Loyola.

