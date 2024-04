Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda com recém-nascida: um momento de pura emoção!

Alto contraste

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda com uma recém-nascida Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda com uma recém-nascida (Bebê Mamãe)

O cantor Zezé Di Camargo e a influenciadora Graciele Lacerda encantaram ao surgirem com um recém-nascido nos Estados Unidos. O bebê em questão na realidade é uma menina e se chama Sarah. A pequena é o segundo filho do apresentador Dony De Nuccio com sua esposa Larissa Laibida. Eles são pais também do pequeno Léo, dois anos.

