Zilu Godói posa com Wanessa Camargo e os 4 netos em foto emocionante

Alto contraste

A+

A-

Zilu posou com Wanessa Camargo e posou com os quatro netos Zilu posou com Wanessa Camargo e posou com os quatro netos (Bebê Mamãe)

A influenciadora Zilu Godói surgiu junto com os seus quatro anos e com as filhas, a cantora Wanessa Camargo e a atriz Camilla Camargo. Elas posaram junto com os dois respectivos filhos de Wanessa com seu ex-marido Marcus Buaiz, José Marcus, 12 anos, e João Francisco, nove anos, e com os dois filhos de Camilla com o marido Leonardo Lopes, Joaquim, quatro anos, e Júlia, três anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Zilu posa com Wanessa e os 4 netos e desabafa: “não posso”

• Poliana revela se bebê parecido com Leonardo é filho dele

• Irmão de Kate Middleton desabafa após diagnóstico e mostra foto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.