Hidratação: beber bastante líquido é o segredo para tratar os sintomas da dengue

Hidratação oral é fundamental no tratamento contra dengue Hidratação oral é fundamental no tratamento contra dengue (Divulgação/Unsplash)

A epidemia de dengue no Brasil atinge números assustadores, com mais de 1,9 milhão de casos prováveis e 561 mortes confirmadas até o momento, segundo o Ministério da Saúde. Uma vez diagnosticada a doença causada pelo mosquito Aedes aegypti ou apenas sintomas dela, é essencial o paciente reforçar a hidratação.

De acordo com as diretrizes da Organização de Saúde Pan Americana, a hidratação oral deve ser iniciada assim que surgirem os primeiros sintomas para repor a perda de líquido e os sais minerais por conta da febre, do suor, da diarreia e do vômito, diminuindo o avanço da doença para formas graves.

SINTOMAS CLÁSSICOS DE DENGUE

● Febre alta (acima de 38.5ºC)

● Dores musculares intensas

● Dor ao movimentar os olhos

● Mal-estar

● Falta de apetite

● Dor de cabeça

● Manchas vermelhas no corpo

● Em caso de sintomas, procure um médico. Não recorra a medicamentos sem orientação médica

A QUANTIDADE IDEAL DE LÍQUIDO INGERIDO EM CASOS DE DENGUE

Vale ressaltar que a quantidade de líquido ingerido pode variar conforme a idade, o peso, o histórico médico e a gravidade da doença. Segundo o Manual de Manejo Clínico de Dengue do Ministério da Saúde, o volume definido para hidratação oral é de 60 ml/kg/dia. Por exemplo, um adulto de 70 kg deve ingerir 60 ml/kg/dia, totalizando 4,2 litros/dia.

Ainda segundo o Manual de Manejo Clínico de Dengue do Ministério da Saúde, o paciente deve manter a hidratação durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas, após a diminuição da febre.

Para saber se a hidratação está ocorrendo de forma adequada, preste atenção na tonalidade da urina. Se estiver clara, é sinal de que o xixi está menos concentrado, indicando que a ingestão de líquidos está tendo o efeito desejado.

PODE TOMAR BEBIDAS HIDROTÔNICAS SE ESTIVER COM DENGUE?

(Divulgação/Sorox)

Sim. Como explicado anteriormente, é recomendado se hidratar bastante em caso de suspeita de dengue. E Sorox é uma excelente opção para a recuperação e hidratação completa do corpo.

Sorox se destaca frente aos demais produtos do mercado. Enquanto outras marcas oferecem no máximo 3 íons, Sorox se diferencia ao oferecer uma formulação com 8 íons, ajudando a manter a hidratação necessária, além de ser saboroso e refrescante.

Com zinco, Sorox não só reforça a hidratação, mas também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, desempenhando um papel crucial na defesa do corpo durante períodos de viroses. Além disso, o hidrotônico é uma opção livre de açúcar, com baixa caloria (menos de 21 por garrafinha).

A marca recomenda o consumo de uma garrafa de 550 ml ao dia. Em caso de dúvidas, consulte um médico.

Fontes:

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/dengue/dengue-diagnostico-e-manejo-clinico-adulto-e-crianca

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue

https://www.paho.org/pt/topicos/dengue