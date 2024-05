Mundo Boa Forma |Do R7

Ator de "Homem Aranha" surpreende ao perder mais de 45 kg Jacob Batalon, 27 anos, celebrou o fato de ter conseguido perder mais de 45 kg com mudanças de hábitos. O ator de Homem-Aranha: No...

Alto contraste

A+

A-

Jacob Batalon, 27 anos, celebrou o fato de ter conseguido perder mais de 45 kg com mudanças de hábitos. O ator de Homem-Aranha: No Way Home disse que precisou passar por uma transformação mental em paralelo à mudança física.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Ator de “Homem Aranha” perdeu mais de 45 kg, conheça sua dieta

• Lanche delicioso quase sem carboidratos! Fácil, rápido e só na frigideira

• Ex-morena do Tchan fala sobre treino e carreira de atleta de fisiculturismo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.