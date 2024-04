Cantor de funk perde calcanhar e quatro dedos devido a complicações da diabetes

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

MC Danilo Boladão, 46 anos, conhecido no cenário do funk do litoral paulista, precisou amputar quatro dedos e o calcanhar devido a complicações de uma diabetes tipo 1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Cantor teve calcanhar e quatro dedos amputados devido a complicações da diabetes

• Pudim sem açúcar com só 4 ingredientes! Sem leite condensado, sem forno e sem farinha

• Rinoplastia de Rafa Justus levanta polêmica: afinal, pode fazer rinoplastia aos 14 anos?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.