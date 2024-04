Copo Stanley: Descubra os riscos do chumbo para sua saúde Sucesso do verão, os copos

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Sucesso do verão, os copos Stanley estão ganhando cada vez mais adeptos com a promessa de terem a bebida gelada por mais tempo. No entanto, recentemente, o acessório voltou a ser assunto não pela sua proposta, mas pela possibilidade de conter chumbo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Copo Stanley tem chumbo? Entenda os riscos do metal para a saúde

• Lanche de 5 minutos sem trigo, açúcar e leite – Crepe delicioso e saudável de chocolate com café

• Influencer viraliza com “dieta de frango cru” que pode levá-lo à morte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.