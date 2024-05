Descubra a incrível torta de frango sem farinha que vai te surpreender! Você vai se surpreender com essa deliciosa torta de frango que não leva farinha de trigo e mesmo assim fica incrível! Feita com batata...

Alto contraste

A+

A-

Você vai se surpreender com essa deliciosa torta de frango que não leva farinha de trigo e mesmo assim fica incrível! Feita com batata doce e farinha de aveia, ela também é fonte de proteínas. É claro que a internet já está se rendendo a essa gostosura, que é garantia de sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Torta irresistível de frango sem farinha, fácil e rápida – Parece de restaurante! Vai amar!

• Com pinta no rosto, influencer questiona padrões de beleza na web

• Médica descobre próprio câncer de cólon e compartilha os dois sintomas que percebeu



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.