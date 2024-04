Descubra a melhor pizza low carb feita na frigideira!

Alto contraste

A+

A-

Mate a saudade de comer pizza com uma deliciosa versão low carb do prato! A preparação não leva farinha de trigo, tem bem pouquinhos carboidratos por fatia e como não é feita com a gema, apenas com a clara do ovo, não fica com gosto de omelete. Essa gostosura fit já conquistou a internet e está chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• A melhor pizza com poucos carboidratos na frigideira! Delícia fácil, rápida e barata (low carb)

• Arthur Aguiar revela como conseguiu emagrecer 12 kg em 30 dias e sem tirar o pão da dieta

• Conheça a caminhada do gorila: exercício faz sucesso por melhorar a força e o equilíbrio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.