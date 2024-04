Descubra como fazer um delicioso bolo de maçã de frigideira sem farinha de trigo

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Delicie-se com um bolo de maçã de frigideira que fica muito gostoso, mas não precisa de ingredientes como farinha de trigo e manteiga. Mesmo assim, ele fica molhadinho e fofinho, sendo uma excelente opção para aproveitar uma refeição com a família. Com tudo isso, a internet já está empolgada com o prato, que é um sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Famoso bolo de 1 ovo só na frigideira – Sem farinha de trigo, delicioso, fácil e rápido

• Treinador de David Beckham revela qual o treino perfeito para pais com pouco tempo

• Com esclerose, Christina Applegate “apagou” em discurso no Emmy

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.