Descubra o cuscuz de 2 minutos recheado!

Quem gosta de cuscuz vai amar conhecer essa versão fit e mais saudável do prato! A receita combina o flocão de milho com a chia, que é fonte de fibras, e a mussarela light, que tem menos calorias. Não é de se espantar que a preparação esteja encantando a internet e se destacando no nosso centro de receitas saudáveis!

