Descubra os 9 sinais de colesterol alto que não podem ser ignorados

Saiba quais são os sintomas de colesterol alto que você deve prestar atenção. São sinais mais comuns do que as pessoas pensam. Muitas estão com o colesterol total alto e não sabem! Isso pode aumentar os riscos de doença cardíaca e afetar a saúde em geral. Identificar esses sintomas de colesterol elevado irá te ajudar a investigar a causa e tratar o quanto antes.

