Estudo revela: personalidade genética não é herdada dos pais como pensávamos É só o filho apresentar qualquer característica semelhante à da mãe ou do pai para que as pessoas apontem que ele "puxou aos pais...

Alto contraste

A+

A-

É só o filho apresentar qualquer característica semelhante à da mãe ou do pai para que as pessoas apontem que ele "puxou aos pais". No entanto, a personalidade genética pode não ser herdada da maneira que acreditávamos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Estudo inédito diz que pessoas não “puxam” personalidade genética dos pais como imaginávamos

• Paciente que tratou câncer com terapia celular continua em remissão: “Em direção à cura”

• Atriz ‘sósia’ de Madonna é internada para tratar desnutrição: ‘Eu não queria ficar tão magra’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.