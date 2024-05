Influencer compartilha sua luta contra o vício em vape Gustavo Foganoli, 23 anos, desabafou com seus seguidores sobre o vício em vape. O influenciador digital disse que decidiu parar...

Gustavo Foganoli, 23 anos, desabafou com seus seguidores sobre o vício em vape. O influenciador digital disse que decidiu parar de fumar há cerca de 20 dias e relatou as dificuldades da abstinência do dispositivo.

