Mari Fernandez: A transformação após perder 14 kg Mari Fernandez, 23 anos, vem passando por uma mudança no estilo após perder 14 kg. A cantora decidiu adotar um visual mais sexy e...

Mari Fernandez, 23 anos, vem passando por uma mudança no estilo após perder 14 kg. A cantora decidiu adotar um visual mais sexy e divertido. A artista conta com a ajuda do stylist Rodrigo Polack para alcançar o resultado esperado da transformação.

