MC Gui surpreende seguidores ao perder 20kg para luta contra Nego do Borel

MC Gui, 25 anos, surpreendeu os seguidores ao aparecer 20 quilos mais magro. O cantor estava se preparando para uma luta contra Nego do Borel no Fight Music Show 4, realizado no sábado (24), na Arena Vibra, São Paulo.

