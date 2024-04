Paciente tetraplégico joga Mario Kart com implante cerebral revolucionário Após cirurgia de implante do chip...

Alto contraste

A+

A-

Após cirurgia de implante do chip da Neuralink no cérebro, o paciente tetraplégico Noland Arbaugh, conseguiu disputar uma corrida no game Mario Kart, usando o poder da mente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Paciente com novo implante cerebral joga Mario Kart com a mente

Publicidade

• Saiba o que é “cabeça de Ozempic”, termo que viralizou nas redes

• Após um ano de treinos, Kéfera Buchmann mostra evolução do corpo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.