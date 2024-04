Paula Toller: Beleza e superação aos 61 anos

Alto contraste

A cantora Paula Toller, 61 anos, virou assunto essa semana, mas não por estar renovada para uma nova turnê. Para quem não sabe, no ano passado, a ex-vocalista do Kid Abelha precisou cancelar sua turnê, devido a um sério acidente doméstico, no qual acabou quebrando três costelas.

