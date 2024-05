The Rock: Treino intenso para viver bicampeão do UFC em filme O ator Dwayne Johnson, 52 anos, postou um vídeo em suas redes sociais onde mostra seu primeiro dia treinando artes marciais mistas...

The Rock

O ator Dwayne Johnson, 52 anos, postou um vídeo em suas redes sociais onde mostra seu primeiro dia treinando artes marciais mistas. The Rock irá interpretar o lutador Mark Kerr no filme Smashing Machine, cinebiografia do bicampeão do torneio peso-pesado do UFC.

