Transformação de Mel Maia: atriz mexe em formato do nariz ao realizar procedimento

Mel Maia, 19 anos, passou por um procedimento estético no rosto e mostrou o resultado a seus seguidores. A atriz se submeteu a uma perfiloplastia, harmonização focada no perfil facial, em especial as regiões do nariz, queixo e lábios.

