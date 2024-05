Mundo Boa Forma |Do R7

Transforme seu café da manhã com este pão integral caseiro com sementes Deixe o seu café da manhã ou lanche da tarde mais saudável com este pão integral caseiro com sementes! A receita leva sementes nutritivas...

Deixe o seu café da manhã ou lanche da tarde mais saudável com este pão integral caseiro com sementes! A receita leva sementes nutritivas - sementes de chia e de girassol - e é uma alternativa para quem deseja deixar os pães industrializados de lado em prol da sua saúde. A internet já está encantada por essa receita, que também está chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

