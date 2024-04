AJUSTAR Veja o que esses cantores exigem que tenham em seus camarins

Jennifer Lopez: Quem também gosta do branco é a cantora Jennifer Lopez, que exige que as paredes e os móveis sejam todos dessa cor. Além disso, 24 é o número que define seu camarim, já que as flores e as garrafas precisam ter nessa quantidade, em qualq...

(Flipar)